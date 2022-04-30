Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Игорь Чаленко. Он также добавил, что поддержка западных партнеров будет у Украины как минимум в среднесрочной перспективе.

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Соответственно, это порождает вопрос – а чем дальше Путин будет запугивать весь мир. Поэтому оккупанты достали свои ракеты "Сармат", которые только проходят этап тестирования, а кремлевская пропаганда уже рассказывает, что этот снаряд может уничтожить целый британский остров.

– говорит политолог.

Чаленко рассказывает, что уровень абсурда уже доходит до того, что сама пропагандистка Скабеева останавливает своих спикеров на программе, потому что и она понимает, какая это ахинея.

"Но борьба будет продолжаться, она будет иметь несколько измерений. Одно из них – непосредственно военное, второе – экономическое. Со стратегической точки зрения, мы действуем правильно, и я убежден, что ядерные угрозы сегодня уже не пугают никого," – утверждает политолог.

Напомним, что Россия открыто угрожает вторжением Молдове, а в оккупированном Приднестровье российская армия прибегает к провокациям. В нескольких таких оккупационные власти так называемой ПМР, пытались обвинить Украину.

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