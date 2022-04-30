Про це у ефірі 24 каналу заявив політолог Ігор Чаленко. Він також додав, що підтримка західних партнерів буде в України, як мінімум, у середньостроковій перспективі.

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Відповідно, це породжує питання – а чим ж далі Путін буде залякувати увесь світ. Тому окупанти дістали свої ракети "Сармат", які лише проходять етап тестування, а кремлівська пропаганда вже розповідає, що цей снаряд може знищити цілий британський острів,

– говорить політолог.

Чаленко розповідає, що рівень абсурду вже доходить до того, що сама пропагандистка Скабєєва зупиняє своїх спікерів на програмі, бо вже і вона розуміє, яка це ахінея.

"Але боротьба триватиме далі, вона матиме кілька вимірів. Один із них – безпосередньо військовий, другий – економічний. Зі стратегічної точки зору, ми діємо правильно і я переконаний, що ядерні погрози сьогодні вже не лякають нікого," – стверджує політолог.

Нагадаємо, що Росія відкрито погрожує вторгненням Молдові, а у окупованому Придністров'ї, російська армія вдається до провокацій. У кількох таких, окупаційна влада так званої ПМР, намагалась звинуватити Україну.

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