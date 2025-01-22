Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом подробнее рассказал о проблемах россиян, а также объяснил, как происходит подготовка оккупантов к боевым действиям.

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Как россиян тренируют на оккупированных территориях и что происходит сейчас

Мариупольско-Бердянская агломерация уже почти 2 года выполняет роль российского полигона. Там созданы полигоны для тренировки российских оккупантов, которые затем отправляются на войну.

Это системная история. Все развивается по гиперболе: они насобирали "новоконтрактников", притянули их на Приазовщину и там их готовят. Потом их формируют в подразделение "Шторм V", бросают на Донецкое или Запорожское направление. Далее в течение недели – двух пытаются завести новых контрактников и история повторяется,

– пояснил Петр Андрющенко.

Сейчас россияне на оккупированных территориях находятся в той стадии, когда лагеря забиты новомобилизованными и их активно готовят. Еще минимум неделю продлится подготовка и дальше их будут отправлять на фронт.

"На подготовительной фазе есть еще одна цикличность: наличие снарядов и возможность применить их не только на фронте, но и на тренировках. На сегодня у них нет большого количества снарядов. Еще в декабре их было гораздо больше – полигоны не замолкали. Поэтому сейчас россияне экономят, и это хороший знак для нас", – отметил Андрющенко.

Поскольку все эти процессы связаны, вероятно, и на линии боевого соприкосновения оккупанты могут сейчас использовать меньше снарядов. Для одновременного их использования и на тренировках, и на фронте боеприпасов просто не хватает.