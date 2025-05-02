В этой ситуации российский диктатор Владимир Путин может иметь другую цель – полный захват Донецкой области. Однако, как отметил в эфире 24 Канала военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, реализовать этот план России вряд ли удастся.

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Что заканчивается в России

По словам военного эксперта, у россиян почти закончилось артиллерийское вооружение и танки. По их же данным, у них снижается промышленное производство, в частности в сфере ВПК. Несмотря на то, что Россия до сих пор получает доходы от нефти и газа, она уже не способна производить оружие в тех объемах, как скажем, полгода назад.

Мы практически "под ноль" уничтожили их склады с бронетехникой и артиллерией,

– отметил Нарожный.

Министерство обороны обнародовало отчет за апрель: уничтожено 1860 артиллерийских установок, что эквивалентно 86 артиллерийским дивизионам. Это больше, чем имеют Великобритания или Германия. Такое количество артиллерии украинские военные уничтожили прямо на поле боя в Украине.

У России просто нет ресурсов для ведения полномасштабной войны. Даже если они мобилизуют 2 – 3 миллиона человек, их нечем будет вооружить.

Где может быть основной удар

Несмотря на это, Владимир Путин готовится к летней кампании. Это подтверждается ежедневными сводками Генштаба – количество боевых столкновений не уменьшается, а даже растет. Ежедневно фиксируется 120 – 150 боев. На Донбасском направлении враг накапливает силы.

Хотя ранее Павел Нарожный предполагал, что главный удар придется на Сумщину или Харьковщину, сейчас становится понятно, что основным направлением будет Донбасс. В частности – попытка захвата остатков Донецкой области, которые сейчас находятся под контролем ВСУ. Это около 22 – 25% региона, включая Славянско-Краматорскую агломерацию.

Вероятно, Россия попытается через Торецк дойти до Константиновки и захватить Покровск, а дальше – до Славянска и Краматорска,

– поделился военный эксперт.

Основная цель этой операции – не столько военная, сколько пропагандистская: показать, что Россия "освободила" всю Донецкую область.

Впрочем, Нарожный убежден, что им это не удастся. Это практически нереально. Россияне уже год не могут взять Часов Яр – значительно меньше город, чем Константиновка, где до широкомасштабного вторжения проживало лишь 10 – 15 тысяч человек. Поэтому речь не идет о "легкой прогулке" до границы Днепропетровской области. Даже если им удастся продвинуться, это займет очень много времени.

Если рассматривать худший сценарий, то противник не остановится на границе Днепропетровской области. Они будут пытаться продвигаться дальше. Сейчас враг находится на границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Они пытаются пробиться на территорию Днепропетровщины – осталось 5 – 6 километров. То есть эта граница не является для них конечной – они будут стремиться идти дальше.