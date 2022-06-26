Однако, кроме этого, численность оккупантов на Луганщине сейчас тоже больше. Она составляет 1 к 7 в пользу оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал Дмитрий Снегирев.

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Война технологий

По его словам, преимущество в средствах поражения в войсках агрессора – 1 к 10. Речь идет о ствольной артиллерии и системах реактивного залпового огня.

"Но эта война – это война технологий. Соответственно, если на вооружении России есть еще образцы советских времен, например, "Грады", "Смерчи" или "Ураганы". Их дальность поражения – от 20 до 40 километров", – рассказал эксперт.

Однако е американские комплексы HIMARS, которые передали Украине, уже качественно изменили ход военного противостояния.

Неисчерпаемые запасы России – миф

Как добавил эксперт, сейчас звучат сказки, что у России есть неисчерпаемый запас артиллерийских снарядов еще советских времен.

Это откровенный бред. В настоящее время зафиксировали переброс с территории Беларуси до ста эшелонов с боеприпасами. Плюс мы зафиксировали переброс из тыловых районов России (за 5 тысяч километров) эшелонов с артиллерийскими снарядами,

– объяснил Снегирев.

Это говорит о том, что на силовых базах накопления непосредственно возле границы с Россией артиллерийские снаряды уже исчерпаны. Более того, оккупанты вынуждены переходить с калибра 122 на 152.

"Это все говорит о том, что у России нет неистощимых запасов, которыми нас пугают", – подчеркнул военный эксперт.

Переход на калибр НАТО позволяет Украине получить большее количество боезапаса. А это примерно 40 стран-производителей. До этого мы закупали "советский хлам" в странах бывшего Варшавского договора.

Однако, как он в очередной раз подчеркнул, у оккупантов арсенал – не бездонный. Мы его уже исчерпали.

Напомним! Украина в войне с Россией использует советское и новейшее вооружение, которое предоставляют нашему государству партнеры. В то же время Вооруженным Силам Украины нужно дальнобойное оружие. США готова его предоставить.

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