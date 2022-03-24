У России нет ресурса, чтобы воевать месяцами, – правозащитник Фейгин

Война России против Украины затянется на неделе. Однако на месяцы у государства-агрессора нет ресурсов.

Ведь российская экономика может потерпеть крах. Такое мнение в эфире 24 канала высказал правозащитник Марк Фейгин.

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Российской экономике никто не поможет

По его словам, возникает вопрос, сколько еще выдержит российская промышленность. Ведь украинской экономике хотя бы помогает Запад – дает деньги и оружие. Российской экономике никто ничего не дает, а там ресурсы не безграничны.

У России нет резерва воевать месяцами. Они, кроме того что исчерпывают свои ресурсы, подвергаются большому санкционному давлению, которое не останавливается, а только усиливается.

– подчеркнул Фейгин.

Санкционное давление, как считает правозащитник, нужно сделать еще сильнее, чтобы полностью остановить экономику России, превратив ее в коллапс.

Тогда война завершится, ведь невозможно заставить людей работать без денег – за хлеб. Такая ситуация была 80 лет тому назад. Вернуться к ней не готов даже самый "прибитый" поклонник Путина. Марк Фейгин Правозащитник

Фейгин рассказал о ресурсах России: смотрите видео