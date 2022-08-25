владимир путин 25 августа подписал указ об увеличении численности армии россии более чем на 130 тысяч человек. Комментируя это решение в эфире 24 канала, военный ВСУ и народный депутат Роман Костенко заявил, что таким способом путин хочет удержать свой надуманный "авторитет".

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спецоперация не предполагает мобилизацию

По мнению парламентария, путин хочет показать, что он может успешно завершить войну с помощью тех кадровых вооруженных сил, которые уже есть в его распоряжении.

Но мы уже увидели, что их не хватает, что путин терпит большие потери. Провести сейчас мобилизацию – это значит показать всему обществу, что его армия, которую он называл "второй армией мира" – это совсем не так,

– заявил Роман Костенко.

российская пропаганда из телевизоров постоянно убеждала, что у Украины "довольно слабая армия". Теперь выходит парадокс, что россия не смогла с нами справиться.

Теперь путину необходима мобилизация. Чтобы "не терять лицо", он нашел выход с помощью увеличения численности вооруженных сил россии.

путин увеличил численность российской армии: смотрите видео

Кадровые проблемы россии

Невозможность проведения открытой мобилизации войск – не единственная проблема россии. Также существенно усложняют жизнь и некоторые кадровые проблемы.

У нас сейчас информация, что они формируют третий армейский корпус. У них очень большие проблемы с кадрами, особенно с офицерскими кадрами,

– заявил Роман Костенко.

Он объяснил такую ситуацию тем, что большинство российских офицеров к моменту полномасштабного вторжения уже были в армии, поэтому сейчас их невозможно просто призвать.

"Поэтому этих людей они сейчас будут пытаться мотивировать, чтобы они шли в те части, которые будут сейчас группироваться. Тех людей будут посылать для пополнения в действующие части или те, которые сейчас формируются", – резюмировал военный.

Увеличение армии россии: коротко