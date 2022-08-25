владимир путин 25 августа подписал указ об увеличении численности армии россии более чем на 130 тысяч человек. Комментируя это решение в эфире 24 канала, военный ВСУ и народный депутат Роман Костенко заявил, что таким способом путин хочет удержать свой надуманный "авторитет".
Интересно Экс-сотрудник СБУ считает, что россия может финансово не вытянуть увеличение армии
спецоперация не предполагает мобилизацию
По мнению парламентария, путин хочет показать, что он может успешно завершить войну с помощью тех кадровых вооруженных сил, которые уже есть в его распоряжении.
Но мы уже увидели, что их не хватает, что путин терпит большие потери. Провести сейчас мобилизацию – это значит показать всему обществу, что его армия, которую он называл "второй армией мира" – это совсем не так,
– заявил Роман Костенко.
российская пропаганда из телевизоров постоянно убеждала, что у Украины "довольно слабая армия". Теперь выходит парадокс, что россия не смогла с нами справиться.
Теперь путину необходима мобилизация. Чтобы "не терять лицо", он нашел выход с помощью увеличения численности вооруженных сил россии.
путин увеличил численность российской армии: смотрите видео
Кадровые проблемы россии
Невозможность проведения открытой мобилизации войск – не единственная проблема россии. Также существенно усложняют жизнь и некоторые кадровые проблемы.
У нас сейчас информация, что они формируют третий армейский корпус. У них очень большие проблемы с кадрами, особенно с офицерскими кадрами,
– заявил Роман Костенко.
Он объяснил такую ситуацию тем, что большинство российских офицеров к моменту полномасштабного вторжения уже были в армии, поэтому сейчас их невозможно просто призвать.
"Поэтому этих людей они сейчас будут пытаться мотивировать, чтобы они шли в те части, которые будут сейчас группироваться. Тех людей будут посылать для пополнения в действующие части или те, которые сейчас формируются", – резюмировал военный.
Увеличение армии россии: коротко
- российский диктатор владимир путин 25 августа подписал указ об увеличении численности российской армии – до 2 миллионов 39 тысяч человек.
- Фактически войска увеличат на 137 тысяч человек личного состава. Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2023 года.