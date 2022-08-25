владімір путін 25 серпня підписав указ про збільшення чисельності армії росії на понад 130 тисяч осіб. Коментуючи це рішення в ефірі 24 каналу, військовий ЗСУ та народний депутат Роман Костенко заявив, що в такий собі путін хоче втримати свій надуманий "авторитет".

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спецоперація не передбачає мобілізацію

На думку парламентаря, путін хоче показати, буцімто він може успішно завершити війну за допомогою тих кадрових збройних сил, які вже є в його розпорядженні.

Та ми вже побачили, що їх не вистачає, що путін зазнає великих втрат. Провести зараз мобілізацію – це означає показати всьому суспільству, що його армія, яку він називав "другою армією світу" – це зовсім не так,

– заявив Роман Костенко.

Натомість російська пропаганда з телевізорів постійно переконувала, що в України "доволі слабка армія". Тепер виходить парадокс, що росія не змогла з нами впоратися.

Тож тепер путіну необхідна мобілізація. Аби "не втрачати обличчя", він знайшов вихід через збільшення чисельності збройних сил росії.

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Кадрові проблеми росії

Неможливість проведення відкритої мобілізації військ – не єдина проблема росії. Також суттєво ускладнюють життя й певні кадрові проблеми.

У нас є зараз інформація, що вони формують третій армійський корпус. У них дуже великі проблеми з кадрами, особливо з офіцерськими кадрами,

– заявив Роман Костенко.

Він пояснив таку ситуацію тим, що більшість російських офіцерів на момент повномасштабного вторгнення вже були в армії, тож зараз їх неможливо просто призвати.

"Тож цих людей вони зараз намагатимуться мотивувати, щоб вони йшли в ті частини, які будуть зараз групуватися. Тих людей надсилатимуть для поповнення в чинних частинах або тих, які зараз формуються", – резюмував військовий.

Збільшення армії росії: коротко