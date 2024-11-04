Россию остановят не потери личного состава, которые растут с каждым днем. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил 24 Каналу, что действительно является катастрофой для врага на сегодня.

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Потери в технике более критичны, чем в личном составе

Потери россиян в живой силе продолжают расти. Однако даже почти 700 тысяч потерь России в живой силе не останавливают вражеские усилия. Кремль находит людей, которые пойдут воевать, отовсюду.

Однако несколько иной является ситуация с потерями техники. Ведь, в отличие от человеческого ресурса, технический – россиянам заменить значительно труднее.

Дело в том, что в России есть серьезные проблемы с техникой. Мало СМИ, даже западных, об этом говорят. Россия истощается в вопросе обеспечения армии техникой. Среднестатистический дефицит по подразделениям в танках – 60%. Дефицит ББМ по подразделениям – 70 – 75%,

– отметил Александр Коваленко.

Эта проблема россиян растет фактически с каждым днем, ведь восстанавливать технику сложно. Расконсервированные запасы со времен СССР также являются исчерпывающими, а производить новую технику, хоть и возможно, и все же проблематично.

"Многие воспринимают наступление оккупантов панически, мол, теряем территорию. Мы ее бы и теряли, потому что стоим в обороне. Ничего другого ожидать не надо и было. Но россияне при этом теряют гораздо больше ресурса, в десятки раз", – заметил военный обозреватель.

Более того, по некоторым данным, завод "Омстрансмаш" может вообще остановить работу, потому что ориентирован исключительно на модернизацию и ремонт танков Т-80. А именно их на складах почти не осталось. Такая же ситуация со многими другими российскими машинами.

"Техническое истощение ускоренное в разы. 2025 год – это год, когда Россия будет воевать больше пехотной компонентой. Уже сейчас это началось, но в 2025 году надо готовиться к настоящему нашествию саранчи", – добавил Коваленко.