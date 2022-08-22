В сети 15 августа появилось видео, где мобилизованные из военного подразделения квазиреспублики ЛНР выступают с заявлением о своем отказе от участия в наступлении в Донецкой области. Это заставляет российское военное руководство прибегать к другим мерам мобилизации.

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Мобилизированные из "ЛНР" не хотят воевать на оккупированном Донбассе

На видео боевики так называемой ЛНР утверждали, что выполнили свой долг и обеспечили контроль над всей Луганской областью. Поэтому они не желают воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и устрашение со стороны высшего командования.

Британская разведка сообщает, что россия, вероятно, все больше пытается мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе.

русские командиры, возможно, стимулируют военных финансово. Но некоторые боевые подразделения считаются ненадежными для наступательных операций.

Последовательным фактором, способствующим этим проблемам, является то, что россия классифицирует войну как "специальную военную операцию", ограничивающую полномочия государства по правовому принуждению,

– пишут в Минобороны Британии.

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