Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что говорится об объемной, фундаментальной, стержневой защите всего европейского континента. То есть Вооруженные Силы Украины будут выполнять функцию, которую сегодня считается, что выполняют США.

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Как России удается продолжать войну

Стоит понимать, что к такому типу войны, в котором сегодня находится Украина и Россия, Соединенные Штаты не готовы. Более того, к этому не готова любая другая страна, ведь мы говорим об очень масштабной и интенсивной войне.

Привлечены не спецподразделения количеством 10 – 15 тысяч бойцов, а огромные массы регулярных частей, сотни тысяч. К тому же мобилизованный контингент, ресурсность, логистика. К такому типу войны ресурсно никто не был готов,

– сказал Михаил Подоляк.

Обратите внимание! Полное интервью с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком смотрите в 19:40 на YouTube 24 Канала. Не пропустите!

Но важна вторая составляющая. Россия имеет большие дефициты с милитарной экономикой. Тезисы о том, что у них перестроена экономика, а ВПК якобы очень хорошо работает – это фикция. Действительно определенный ресурс есть, но его Россия вынуждена перекрывать и компенсировать, в частности благодаря помощи из Северной Кореи.

У России есть проблемы с производством снарядов и ракет. Это точно,

– отметил советник главы ОПУ.

Он добавил, что Россия воюет по архаичной методике, то есть количественно. Нет смысла воевать с такой большой страной таким же методом. Вместе с этим мы понимаем, что европейский и американский ВПК более технологичный, их оружие прогрессивное.

"Через использование этого оружия, которое есть на складах, можно было бы сравнить технологические возможности украинских оборонных сил и количественные показатели российских оккупационных войск", – отметил Подоляк.