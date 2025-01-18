Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что ситуация Путина ухудшается. Однако определенные успехи на поле боя оккупационная армия все же имеет, а это, к сожалению, укрепляет позиции Кремля. Важно, чтобы ВСУ удалось отбросить российские войска на некоторых участках фронта.

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Что влияет на положение Путина

Аббас Галлямов считает, что снижение напряжения на Ближнем Востоке, в частности соглашение между ХАМАСом и Израилем і падение режима Башара Асада, укрепляет позиции Дональда Трампа и ослабляет Путина.

Это приводит к снижению напряжения в мире, что позволяет крупным геополитическим игрокам сконцентрировать больше внимания и сил на российско-украинской войне. Это работает против кремлевского диктатора,

– подчеркнул он.

В результате, в России снижается эффективность различных государственных структур. Говорится об ухудшении экономики, политического положения Кремля и качества функционирования административных аспектов в государстве.

Политтехнолог привел пример, что авария на двух танкерах, затонувших в Керчи, ярко освещает неадекватное функционирование государственного аппарата России.

Провалы российской армии на фронте можно объяснить профессионализмом ВСУ или качеством западного оружия. Проблемы в экономике можно оправдать санкциями, но не эффективные действия власти при решении катастрофы в Черном море нельзя объяснить ничем, кроме как их криворукостью,

– сказал Аббас Галлямов.

По его словам, российским властям никто не мешал действовать в этой ситуации, ни ВСУ, ни США, однако они выбрали бездействие и ужасные экологические и экономические последствия для Крыма и Черноморского побережья Кавказа.

Важно! 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошла авария с двумя танкерами "Волгонефть", что привело к масштабному разливу мазута в Черное море. На 18 декабря зона загрязнения выросла до 50 километров, а последствия, по оценкам экологов, могут влиять на экосистему в течение 10 лет. Украина планирует обратиться к международным организациям, в частности ООН и ЕС, для проведения независимой экспертизы и привлечения к ликвидации последствий катастрофы.

Политтехнолог подытожил, что Путину совсем нечем похвастаться накануне вероятных переговоров, ведь Кремль имеет серьезные проблемы во всех государственных аспектах.