Про це 24 Каналу розповів російський політтехнолог Аббас Галлямов, зазначивши, що ситуація Путіна погіршується. Проте певні успіхи на полі бою окупаційна армія все ж має, а це, на жаль, укріплює позиції Кремля. Важливо, щоб ЗСУ вдалось відкинути російські війська на деяких ділянках фронту.

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Що впливає на становище Путіна

Аббас Галлямов вважає, що зниження напруги на Близькому Сході, зокрема угода між ХАМАСом та Ізраїлем і падіння режиму Башара Асада, укріпляє позиції Дональда Трампа та послаблює Путіна.

Це призводить до зниження напруги у світі, що дозволяє великим геополітичним гравцям сконцентрувати більше уваги та сил на російсько-українській війні. Це працює проти кремлівського диктатора,

– підкреслив він.

Через війну, у Росії знижується ефективність різних державних структур. Мовиться про погіршення економіки, політичного становища Кремля та якості функціонування адміністративних аспектів у державі.

Політтехнолог навів приклад, що аварія на двох танкерах, які затонули у Керчі, яскраво висвітлює неадекватне функціонування державного апарату Росії.

Провали російської армії на фронті можна пояснити професіоналізмом ЗСУ чи якістю західної зброї. Проблеми в економіці можна виправдати санкціями, але не ефективні дії влади при вирішенні катастрофи у Чорному морі не можна пояснити нічим, окрім як їхньою криворукістю,

– сказав Аббас Галлямов.

За його словами, російській владі ніхто не заважав діяти у цій ситуації, ні ЗСУ, ні США, проте вони обрали бездіяльність та жахливі екологічні й економічні наслідки для Криму та Чорноморського узбережжя Кавказу.

Важливо! 15 грудня 2024 року в Керченській протоці сталася аварія з двома танкерами "Волгонефть", що призвела до масштабного розливу мазуту в Чорне море. На 18 грудня зона забруднення зросла до 50 кілометрів, а наслідки, за оцінками екологів, можуть впливати на екосистему протягом 10 років. Україна планує звернутися до міжнародних організацій, зокрема ООН і ЄС, для проведення незалежної експертизи та залучення до ліквідації наслідків катастрофи.

Політтехнолог підсумував, що Путіну зовсім нічим похвалитись напередодні ймовірних перемовин, адже Кремль має серйозні проблеми у всіх державних аспектах.