Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал в эфире канала "Рада". Это случилось на 18 день войны, которую Россия начала и цинично ведет против Украины.
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Враг потерял более 13 тысяч войска
Михаил Подоляк вспомнил, что Россия всегда использует элементы шантажа. Однако и россиянам, и партнерам надо понять, что Украина не испугается действий России.
Россиянам надо понять и увидеть количество жертв, которые они уже имеют со своей стороны – это более 13 тысяч погибших. Я уже не говорю о раненых, пленных,
– заявил Подоляк.
Советник также рассказал, что Россия уже начинает испытывать шок от этого.
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