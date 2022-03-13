Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів в ефірі каналу "Рада". Це трапилось на 18 день війни, яку Росія почала та цинічно веде проти України.

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Ворог втратив понад 13 тисяч війська

Михайло Подоляк пригадав, що Росія завжди використовує елементи шантажу. Проте і росіянам, і партнерам треба зрозуміти, що Україна не злякається дій Росії.

Росіянам треба зрозуміти та побачити кількість жертв, які вони вже мають зі свого боку – це понад 13 тисяч загиблих. Я вже не кажу про поранених, полонених,

– заявив Подоляк.

Радник також розповів, що Росія вже починає відчувати шок від цього.

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