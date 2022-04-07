Об этом в эфире 24 канала рассказал нардеп Сергей Рахманин. По его словам, у россиян немало отказов.

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Рахманин: Проблемы есть и с техникой

Народный депутат отметил, что россияне хотят в течение 2 – 3 ближайших недель охватить украинскую группировку в Донецкой и Луганской областях, полностью уничтожив ее. Хотя в их планах уже возникают определенные трудности.

У них определенные проблемы с комплектованием, потому что у них достаточно большое количество отказов, в том числе и в 130-й стрелковой дивизии, которая сейчас как раз наступает в направлении Славянска,

– сообщил Рахманин.

Он также добавил, что рашисты частично "залатали эти дыры", набрав людей на первую ротацию. Они все еще надеются выйти на административные границы Донбасса и Луганщины и окончательно захватить Мариуполь, чтобы обеспечить "коридор" по суше из Крыма в Россию.

"Они туда сгоняют фактически всю боеспособную технику, которая у них есть, потому что они хотят получить максимальное численное преимущество и в личном составе, и в средствах для того, чтобы выполнить свою задачу", – пояснил нардеп.

Однако у них есть проблема с качеством этой техники, предположил Рахманин. "С ее восстановлением. У них все еще есть проблемы с логистикой, горюче-смазочными материалами", – подчеркнул он.