Про це в ефірі 24 каналу розповів нардеп Сергій Рахманін. За його словами, у росіян чимала кількість відмов.

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Рахманін: Проблеми є і з технікою

Народний депутат зазначив, що росіяни хочуть протягом 2 – 3 найближчих тижнів охопити українське угрупування в Донецькій та Луганській областях, повністю знищивши його. Хоч у їхніх планах уже з'являються певні негаразди.

У них певні проблеми з комплектуванням, тому що у них достатньо велика кількість відмов, зокрема й у 130 стрілецькій дивізії, яка зараз якраз наступає у напрямку Слов'янська,

– повідомив Рахманін.

Він також додав, що рашисти частково "залатали ці дірки", набравши людей на першу ротацію. Вони все ще сподіваються вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини та остаточно захопити Маріуполь, щоб забезпечити "коридор" по суходолу з Криму в Росію.

"Вони туди зганяють фактично всю боєздатну техніку, яка в них є, тому що вони хочуть здобути максимальну чисельну перевагу і в особовому складі, і в засобах для того, щоб виконати своє завдання", – пояснив нардеп.

Проте у них є проблема з якістю цієї техніки, припустив Рахманін. "З її відновленням. У них усе ще є проблеми з логістикою, паливно-мастильними матеріалами", – підкреслив він.