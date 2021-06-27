В законе об обороте земель есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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А если злоумышленники попытаются обойти закон

Так, закон о рынке земли запрещает продажу земли иностранцам. Однако россияне могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев.

Поэтому перед оформлением соглашения будут тщательно проверять источники денег покупателя. За этим будет следить СБУ и Госгеокадастр. Если зафиксируют такой факт, землю смогут просто забрать.

Если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли,

– подчеркнул чиновник.

Открытые реестры должны помочь отслеживать попытки незаконного приобретения земли не только правоохранителям, но и другим гражданам. Высоцкий отметил, что любой может заметить в реестре нарушения и обратиться к правоохранителям.

Обратите внимание! Верховная Рада 31 марта 2020 года приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому 1 июля 2021 года отменят действие моратория на продажу аграрной земли.