У россиян еще достаточно много железа, которое может убивать, – Рахманин
Победа Украины в войне с Россией неизбежна – вопрос только во времени и цене. Однако для того чтобы давать достойный отпор, нужно смотреть правде в глаза.
Об этом рассказал народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Об этом он отметил в эфире 24 каналу.
К слову Эта война надолго, – военный об истерике России
Он сказал, что война – это, в принципе, достаточно сложно. А бороться с Россией не так-то легко.
"Это все еще страна со 140-миллионным населением, это страна с огромным человеческим и мобилизационным ресурсом", – отметил он.
У россиян до сих пор есть объективные проблемы.
- большое количество погибших;
- раненых;
- пленных;
- подорван морально-боевой дух.
Однако у них все еще есть (пока) есть ресурс, для того чтобы восстановить человеческий ресурс, и все еще есть много железа, которое может убивать,
– подчеркнул он.
И напомнил, что Россия готовилась к этой войне не год и не два. Даже не 10. "Они готовились воевать со всем миром. А мы остались наедине с врагом", – подчеркнул член комитета по вопросам нацбезопасности.