У россиян еще достаточно много железа, которое может убивать, – Рахманин

Победа Украины в войне с Россией неизбежна – вопрос только во времени и цене. Однако для того чтобы давать достойный отпор, нужно смотреть правде в глаза.

Об этом рассказал народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Об этом он отметил в эфире 24 каналу.

К слову Эта война надолго, – военный об истерике России

Он сказал, что война – это, в принципе, достаточно сложно. А бороться с Россией не так-то легко.

"Это все еще страна со 140-миллионным населением, это страна с огромным человеческим и мобилизационным ресурсом", – отметил он.

У россиян до сих пор есть объективные проблемы.

большое количество погибших;

раненых;

пленных;

подорван морально-боевой дух.

Однако у них все еще есть (пока) есть ресурс, для того чтобы восстановить человеческий ресурс, и все еще есть много железа, которое может убивать,

– подчеркнул он.

И напомнил, что Россия готовилась к этой войне не год и не два. Даже не 10. "Они готовились воевать со всем миром. А мы остались наедине с врагом", – подчеркнул член комитета по вопросам нацбезопасности.

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