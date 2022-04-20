Об этом 20 апреля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Такие прогнозы, прежде всего, базируются на данных разведки Украины и международных партнеров.

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Россия привлекает всех, кого может

Несмотря на большие потери, командование врага бросает в бой больше людей. Именно поэтому невозможно предусмотреть точные сроки завершения активного наступления.

Это еще может быть 3 – 4 недели. Но мы не имеем права недооценивать врага. Россия – страна большая, людей много, а ума не совсем,

– сказал Данилов.

Для продолжения атаки Украины сейчас собирают военных из разных уголков России. Также наши защитники уже пленили несколько иностранных наемников с Ближнего Востока.

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