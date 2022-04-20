Про це 20 квітня заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Такі прогнози передусім базуються на даних розвідки України та міжнародних партнерів.

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Росія залучає всіх, кого може

Попри великі втрати, командування ворога кидає у бій все більше людей. Саме тому, неможливо передбачити точні терміни завершення активного наступу.

Це ще може бути 3-4 тижні. Але ми не маємо права недооцінювати нашого ворога. Росія – країна велика, людей багато, а розуму не зовсім,

– сказав Данілов.

Для продовження атаки України зараз збирають військовий із різних куточків Росії. Також наші захисники вже взяли в полон кілька іноземних найманців із Близького Сходу.

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