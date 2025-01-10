Ранее они имели ограниченную дальность в несколько километров, сейчас же радиус использования увеличился в разы. Подробнее 24 Каналу рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.

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О новых возможностях в российских дронах

Не так давно, со слов военного, на фронте появились дроны на оптоволокне. Они есть и у украинских военных, и у противника. Средствами РЭБ их нельзя заглушить, потому что нет управления с помощью радиоволн.

Управляют такими БПЛА непосредственно по очень тонкому оптоволоконному проводу, то есть от пульта к дрону через кабель.

Если раньше они имели ограничения в дальности около 3 – 5 километров, то сейчас враг применяет их на расстояние до 15 километров. Это возможно благодаря большим катушкам, которые висят на дроне.

Сейчас, наверное, это самый эффективный подвид FPV-дронов, которые использует противник,

– отметил Борисенко.

Наши военные также применяют оптоволоконные дроны и изо всех сил пытаются развиваться на этом направлении.

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В чем преобладают Силы обороны

Как пояснили в бригаде "Рубеж", в чем-то украинские защитники серьезно превосходят россиян. Они гораздо эффективнее используют зенитные FPV-дроны.

Не знаю почему, но у врага не получается настолько эффективно работать,

– отметил Даниил Борисенко.

Украинская армия уничтожает вражеские разведывательные БПЛА оперативно-тактического уровня различных типов: ZALA, "Мерлин", "Орлан", Supercam, "Альбатрос" и другие.

Просто в десятки раз больше уничтожаем, чем армия захватчиков,

– отметил Борисенко.

Заметим, что в Украине уже протестировали FPV-дроны, которые управляются через волоконно-оптический кабель. Украинские производители представили более 10 моделей таких беспилотников. Некоторые модели дронов могут нести до 3 килограммов боевого снаряда.