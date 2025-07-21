В попытках перехватить бесполетную систему, которая собственно и нанесла удар, россияне нанесли удар прямо посреди своего квартала. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, уточнив, что БпЛА сбить не удалось, а жилой застройке досталось.

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Какие проблемы с ПВО на оккупированных территориях?

Россияне сами ударили по жилому дому в Донецке из системы противовоздушной обороны. В это время в городе не была объявлена воздушная тревога.

Из гражданских никто не погиб. Ракета попала посреди улицы рядом с домами. Взрывной волной выбило окна. Конечно, россияне попытались списать все якобы на Украину. Однако уже прошло двое суток, но нет никакого подтверждения и деталей относительно ракеты или беспилотной системы,

– сказал Андрющенко.

По его словам, в сети оперативно опубликовали фото и видео, которые опровергают российский вброс. Это закрыло россиянам путь для того, чтобы сделать какую-то провокацию, как они любят, например, привести откуда-то и бросить какие-то непонятные детали и сказать, мол, это украинский дрон.

Кроме этого, в сети есть видео, которые прямо демонстрируют, что это удар российской ракеты.

Россияне, в частности так называемый глава днр Денис Пушилин, хвастаются, что в Донецке есть "купол", который сбивает дроны и ракеты. Однако в городе нет сигналов противовоздушной обороны. Каждый раз, когда работает эта система перехвата, то или приземляет дроны на дома, или сама бьет по своим домам. Фактически она и представляет наибольшую угрозу,

– добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Вообще странно работает противовоздушная оборона на оккупированных территориях. Военные подразделения, которые базируются на территории Донецка, Мариуполя и других городов, получают предупреждение о потенциальном ударе. Тогда военные спускаются в укрытие, а гражданские даже не знают об угрозе.