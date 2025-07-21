У спробах перехопити безполітну систему, яка власне й завдала удару, росіяни влучно жахнули прямо посеред свого кварталу. Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, уточнивши, що БпЛА збити не вдалося, а житловій забудові дісталося.

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Росіяни самі вдарили по житловому будинку в Донецьку з системи протиповітряної оборони. У цей час у місті не було оголошено повітряну тривогу.

З цивільних ніхто не загинув. Ракета влучила посеред вулиці поруч з будинками. Вибуховою хвилею повибувало вікна. Звісно, росіяни спробували списати все нібито на Україну. Проте вже минуло дві доби, але немає жодного підтвердження та деталей щодо ракети чи безпілотної системи,

– мовив Андрющенко.

За його словами, у мережі оперативно опублікували фото та відео, які спростовують російський вкид. Це закрило росіянам шлях для того, щоб зробити якусь провокацію, як вони люблять, наприклад, привести звідкись й кинути якісь незрозумілі деталі та сказати, мовляв, це український дрон.

Крім цього, в мережі є відео, які прямо демонструють, що це удар російської ракети.

Росіяни, зокрема так званий очільник днр Денис Пушилін, хваляться, що в Донецьку є "купол", який збиває дрони і ракети. Проте у місті немає сигналів протиповітряної оборони. Кожного разу, коли працює ця система перехоплення, то або приземляє дрони на будинки, або сама б'є по своїх будинках. Фактично вона і становить найбільшу загрозу,

– додав керівник Центру вивчення окупації.

Взагалі дивно працює протиповітряна оборона на окупованих територіях. Військові підрозділи, які базуються на території Донецька, Маріуполя та інших міст, отримують попередження про потенційний удар. Тоді військові спускаються в укриття, а цивільні навіть не знають про загрозу.