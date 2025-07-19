Над містом після атаки здійнявся густий дим. Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-спільноти.

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Що відомо про обстріл центру Донецька?

У місті серед дня пролунав потужний вибух. За словами місцевих, повітряної тривоги не оголошували, але озброєння прилетіло по багатоповерхівці. Навколо були пошкоджені автівки, а в самому будинку вибило вікна.

Ситуація в Донецьку після прильоту: дивіться відео

Росіяни звинувачували в атаці українську сторону, мовляв, що "київський режим б'є по цивільних". Але будинок радше за все постраждав від ракети російської протиповітряної оборони, яка намагалася збити іншу повітряну ціль.

Місцеві кажуть, що в Донецьку було уражено пункт постійної дислокації окупантів в обласній клінічній травматологічній лікарні. Саме туди й був націлений удар, адже через розташування там противника, будівля цілком вважається воєнною ціллю.

На Донецьком піднявся дим: відео

Цікаво те, що росіяни вирішили збивати цілі просто над будинками, а потім звинувачують Україну в нібито ударах по цивільних. До того ж окупанти навіть не попередили, що буде працювати ППО. Дивом жителі залишилися живі.

Росіяни вдарили по жилому будинку своєю ППО. Без повітряної тривоги. Проте по окупанту військовому все одно прилетіло,

– повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

У Донецьку вдень лунали вибухи: відео із соціальних мереж

Нагадаємо, 30 червня в тимчасово окупованому Донецьку та області лунали вибухи через атаку Сил оборони по росіянах. Під удар ракет Storm Shadow потрапив металургійний комбінат, де розміщувалися вороги.