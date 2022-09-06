Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он также отметил, что механизмы, которые разработал наш Генштаб, и наши методы войны не позволят российским войскам хоть как-то повлиять на текущую ситуацию и увеличить интенсивность обстрелов.

Читайте также Все зарабатывают на россии и ждут ее раздела, – эксперт о продаже оружия из КНДР

По словам Романа Свитана, сейчас работают наши дальнобойные РСЗО, которые буквально выжигают все свежие поставки боеприпасов врага.

Но то, что россияне начали покупать боеприпасы у КНДР, говорит лишь о том, что у них в скором времени начнется снарядный голод,

– говорит специалист.

По его словам, мы видим, как россияне забирают у беларуси почти все оружейные запасы.

"Война – это простая математика, если вести подсчеты интенсивности огня, то можно сосчитать на сколько еще времени хватит боеприпасов", – говорит летчик-инструктор.

Поэтому россияне накапливают оружие не для увеличения интенсивности обстрелов, а для того, чтобы не остаться вообще без них, резюмирует Роман Свитан.

оккупанты планируют покупать оружие у Северной Кореи: смотрите видео

Может ли россия покупать снаряды у КНДР

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, на сегодняшний день есть только одна логистическая возможность поставки – это железнодорожный мост Дружбы, объединяющий Северную Корею и территорию россии. Если бы происходили такие поставки, то это большое количество эшелонов из КНДР невозможно было бы не заметить.