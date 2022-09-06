Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він також зазначив, що механізми, які розробив наш Генштаб та наші методи війни не дозволять російським військам хоч якось вплинути на поточну ситуацію та збільшити інтенсивність обстрілів.

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За словами Романа Світана, зараз працюють наші далекобійні РСЗВ, які буквально випалюють усі свіжі поставки боєприпасів ворога.

Але те, що росіяни почали купувати боєприпаси у КНДР, каже лише про те, що у них незабаром розпочнеться снарядний голод,

– каже фахівець.

За його словами, ми бачимо, як росіяни забирають у білорусі майже всі збройні запаси.

"Війна – це проста математика, якщо вести підрахунки інтенсивності вогню, то можна порахувати на скільки ще часу вистачить боєприпасів", – каже льотчик-інструктор.

Тому росіяни накопичують зброю не для збільшення інтенсивності обстрілів, а для того, аби не залишитись взагалі без них, резюмує Роман Світан.

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Чи може росія купувати снаряди у КНДР

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, на сьогодні є тільки одна логістична можливість постачання – це залізничний міст Дружби, який поєднує Північну Корею та територію росії. Якби відбувалися такі постачання, то цю велику кількість ешелонів з КНДР неможливо було б не помітити.