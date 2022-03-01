У врага проблемы по поставке топлива и боеприпасов

Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию 12 часов 1-го марта.

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Причина в том, что у российских оккупантов проблемы с обеспечением на территории Украины. У врага возникли проблемы с систематической поставкой топлива и боеприпасов.

Несмотря на это российский агрессор продолжает попытки развить темп наступления на отдельных направлениях.

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