У ворога проблеми з постачання палива та боєприпасів

Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ станом 12 годину 1-го березня.

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Причина в тому, що російські окупанти мають проблеми із забезпеченням на території України. У ворога виникли проблеми із систематичним постачанням палива та боєприпасів.

Попри це російський агресор продовжує спроби розвинути темп наступу на окремих напрямках.

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