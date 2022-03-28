У россиян так много техники, что в некоторых городах возникают танковые пробки, – Зеленский

У президента Владимира Зеленского спросили, беспокоит ли его истощение запасов необходимой военной техники. На что он пошутил, что у русских ее вдоволь.

Зеленский ответил, что у российских военных тысячи военных машин – их настолько много, что в некоторых местах возникают "танковые пробки".

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Он отметил, что у нас не так много самолетов, танков и бронетранспортеров, как нам нужно. Поэтому "мы много взяли у русских". Только за один из последних дней мы получили 12 или 17 танков. По словам Зеленского это из-за того, что россияне "боятся наших солдат и бегут".

Также президент вспомнил Чернобаевку, куда российская техника возвращается снова и снова.

У русских тысячи военных машин, и они все идут, идут и идут. Если мы сможем пошутить в этой ситуации, я это сделаю. Есть города, где столько танков, что они не могут уйти и имеют танковые пробки... у нас есть знаменитый город Чернобаевка, где мы в десятый раз (уже 12 раз – 24 канал) обстреляли российские воинские части. Россияне не понимают, что происходит, теряются и продолжают возвращаться на то же место,

– сказал Зеленский.

При этом президент обратил внимание на важную проблему – у Украины заканчиваются танки, но танки и бронетехнику нам никто не продает.

Украине не продают танки и бронетехнику

Мы не получили самолетов, бронетехники и танков. Глава государства сказал, что "это большая проблема".

Мы уже дали список военной техники, которую ищем. Мы знаем, чего хотим, где это и сколько нам нужно. Советское оборудование есть. Нам все равно. Наши письма получили все страны, которые имеют это оборудование,

– сказал президент.

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