У российских олигархов в Италии изъяли виллы и яхты на миллионы долларов

В Италии у российских олигархов изъяли виллы, дома и яхты на сумму более 150 миллионов долларов. Итальянская финансовая полиция конфисковала их у 5 россиян.

В частности, приказ о заморозке активов выполнили в отношении путинского пропагандиста Владимира Соловьева. Изъяли его недвижимость в провинции Комо стоимостью примерно 8 миллионов евро (8,7 миллиона долларов).

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Также изъяли имущество Алексея Мордашова – яхту Lady M, расположенную в порту Империя, стоимостью примерно 71 миллион долларов.

Такая же участь "постигла" и олигарха Геннадия Тимченко, точнее, его яхту "Лена", расположенную в порту Сан-Ремо. Стоимость судна – примерно 55 миллионов долларов. Также изъяли:

недвижимости в Гольфо-дель-Певеро в Арзакене Алишера Усманова, стоимость которых – примерно 18 миллионов долларов;

виллу XVII века "Вилла Лаццарески" Олега Савченко, расположенную в провинции Лукка, и стоимостью примерно 3,3 миллиона долларов.

Ответные ограничительные меры ввели после того, как Совет ЕС ввел санкции против нескольких лиц и организаций из-за войны России против Украины.

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