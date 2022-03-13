Такую практически закономерность заметили военные специалисты ВСУ. Они осматривали большинство сбитых самолетов и вертолетов России.
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Неисправности обнаружили в креслах-катапультах
В это время специалисты и заметили неисправности катапульты. Именно благодаря креслу-катапульту можно быстро эвакуировать во время аварийной ситуации экипаж вертолета или самолета.
Это означает, что кресло выстреливает вместе с пилотом с помощью сжатого воздуха, порохового заряда, ракетной системы. После этого кресло автоматически откидывается и пилот приземляется с парашютом.
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