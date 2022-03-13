Таку практично закономірність помітили військові спеціалісти ЗСУ. Вони оглядали більшість збитих літаків та гелікоптерів Росії.
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Несправності виявили у кріслах-катапультах
Саме тоді фахівці і зауважили несправності катапульти. Саме завдяки кріслу-катапульті можна швидко евакуювати під час аварійної ситуації екіпаж гелікоптера або літака.
Це означає, що крісло "вистрілює" разом з пілотом з допомогою стисненого повітря, порохового заряду, ракетної системи. Після цього крісло автоматично відкидається і пілот приземляється з парашутом.
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