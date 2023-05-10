Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. Он подчеркнул, что с логистикой у России всегда были проблемы. Даже еще при царской армии.

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Самая слабая единица

Военный эксперт объяснил, что логистика на войне "это не доставить груз из пункта А в пункт Б". Это комплексная мера с точки зрения обеспечения армии. Но даже с озвученной схемой Россия не справляется и у нее все достаточно плохо для такой полномасштабной войны.

"Украина пытается ударить по этому, выбить этот плохой уровень из-под ее ног, чтобы он вообще стал никаким. Вместе с тем в России традиционно пренебрежительно относятся к логистике. Она не была сильной частью даже царской, советской и нынешней армий. Украина понимает это и бьет по логистике – это хороший звоночек", – отметил он.

Игаль Левин о российской армии: смотреть видео

Россияне не видят проблем

Как уже отмечалось, враг пренебрегает проблемами логистики и это его совершенно не огорчает.

Например, Гиркин в недавнем своем нытье оговорился о логистике и довольно пренебрежительно. То есть для него военные с автоматами, в окопах, на поле боя, всевозможные операции – вот это настоящая армия. А всякие снабженцы – ну кто они, что они. При этом есть такое выражение: армии, и в том числе спецслужбы, выигрывают битвы, а войны выигрывает логистика. Поэтому идет традиционное пренебрежение и они сами не понимают проблем,

– сказал Левин.

Он привел яркий пример: в начале освобождения Херсона взрывались мосты, чтобы нарушить российскую логистику. Впрочем, оккупанты поступили более чем нерационально и еще больше нагрузили ее.

"Они туда перебросили вдвшников, морпехов, то есть еще больше нагрузили логистику. Украина продолжала разрушать мосты, а те еще забрасывали подразделения. То есть это говорит о том, что они до конца не понимали в каком сложном положении находится логистика еще до начала вторжения. А исторически – на протяжении сотни лет. Это не было их сильной частью", – резюмировал эксперт.

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