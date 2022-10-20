Волонтеры воруют, государство не обеспечивает: почему мобилизованные россияне не выживут на Херсонщине

Возможности российского командования обеспечить всем необходимым свои боевые подразделения в Украине, а также наспех сформированные отряды частично мобилизованных уменьшаются с каждым днем. Эта ситуация будет ухудшаться, поскольку в пункты сборов и на фронт постоянно перебрасывается все больше личного состава боевиков.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, все больше разбитых подразделений российско-террористических войск на передовой пополняют лишь частично мобилизованными без какой-либо бронетехники. Кроме того, еще в начале мобилизации командиры распорядились логистам сократить поставки боекомплекта, пищи и воды на передовую.

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Приказ содержать уже захваченные территории раздается от генералов, Путина и его окружения, без учета возможностей войск к выполнению этой задачи.

Обеспечение просто ничтожно

Нехватку продовольствия, БК и техники российские войска испытывают практически по всей линии фронта, однако особенно эти проблемы касаются отрядов оккупантов на правом берегу Херсонской области.

На передовую туда часто не доезжают ни военные-снабженцы, ни многочисленные волонтеры, которые все же достаточно активны в России. Впрочем, существенно увеличить боеспособность группировок такие деятели не могут.

Волонтерское движение в стране-агрессоре не способно обеспечивать подразделения всем необходимым, как это происходит в Украине. С десяток распиаренных лиц собирает немалые по российским меркам пожертвования от адептов Путина, но большинство населения донатить на армию не считает нужным.

Кое-где для покупки нескольких лопастей или генератора сборы в российских сообществах длятся несколько месяцев. Впрочем, наиболее известные волонтеры действительно способны покупать для нужд захватчиков и машины, и квадрокоптеры, и тепловизоры.

Впрочем, Однако в армию все эти приборы попадают далеко не в полном объеме. Потому что, во-первых, воруют сами же россияне, а, во-вторых, большинство привезенных "плюшек" присваивают себе командиры.

В качестве примера можем рассмотреть российскую бригаду 126, находящуюся в Херсонской области. Личный состав этого подразделения за время полномасштабной войны сменился трижды. И если сначала группировка была укомплектована контрактниками, то сейчас она почти полностью состоит из частично мобилизованных. Из бронетехники у отряда остался только один БТР, хотя раньше у оккупантов было немало танков и БМП.

Впрочем, после того, как ВСУ впервые разбили состав бригады, российское командование решило укомплектовать ее добровольцами и срочниками, а бронетехникой обеспечить всего на треть потребностей. А вот второй раз генералы не заморачивались вообще. В конце сентября для удержания боеспособности группировки россияне перебросили в Херсонскую область несколько сотен мобилизованных.

Заботится этой бригадой "прославленный" волонтер Александр Талипов, в российских соцсетях постоянно пиарившийся на том, насколько большую помощь фронту он оказывает. Впрочем, как только "чмобики" и их родственники начали бить тревогу и обращаться к нему за помощью, фанат "русского мира" сразу же заявил, что он "возит вещи только на передовую", а также "помогает многим подразделениям".

В том числе и поэтому российские группировки в Херсонской области в большинстве своем не смогут выжить. Потому что в таких условиях тяжело даже без активных боевых действий.

Большинство волонтерских вещей воруют командиры

В общем, для российского волонтерского движения вполне присущи кражи на всех уровнях. Квадрокоптеры, прицелы и другие вещи в большинстве своем не доезжают до своих пользователей. Волонтеры "покупают" их только на словах, или же передают командирам подразделений. А те уже присваивают вещи себе, или же банально сразу их продают. Случаи, когда днем волонтеры отчитываются о прибытии дорогостоящей продукции на передовую, а вечером эти же гаджеты появляются на сайтах для объявлений, являются для российской армии нормой.

Более интересна ситуация с волонтерской помощью захватчикам средствами индивидуальной защиты. К примеру, один из самых мощных российских волонтеров Александр Жучковский не только собирает донаты для покупки защиты ордынцев, но и получает средства от родственников того или иного бойца для приобретения бронежилетов и касок и последующей передачи их террористам.



Волонтер Жучковский продает мобилизованным ворованные из складов бронежилеты / Фото источников 24 канала

Но, по данным украинских спецслужб, на самом деле он не покупает никаких изделий в специализированных магазинах, а берет их по дешевке со складов российской армии.



В российской армии даже посреди мобилизации массово разворовывают все со складов / Фото источников 24 канала

Поэтому вместо того, чтобы укомплектовывать мобилизованных, прапорщики банально продают их бронежилеты волонтерам, которые после этого реализуют их родным российских военных.

Именно из-за всех этих факторов у российских захватчиков на правобережье Херсонской области нет шансов на выживание. Даже без активных наступательных действий со стороны ВСУ большая часть захватчиков не сможет дожить до декабря. А с учетом того, что украинские защитники не будут давать мобилизованному покоя, их жизнь закончится гораздо раньше.