6 миллионов рублей в туалете: в России задержали министра-коррупционера
У Сергея Коваленко, министра здравоохранения республики Алтай в России, нашли тайник с деньгами, который был в туалете. Там он прятал 6 миллионов российских рублей, а это более 80 тысяч долларов. Тайник правоохранителям он якобы показал добровольно.
Источник:24 канал
Сергея Коваленко задержали за аферу с медицинским оборудованием. Об этом сообщают российские СМИ. Речь идет о медицинских материалах и оборудовании, которое необходимо, в частности, для борьбы с коронавирусом. По некоторым данным, речь идет о кислородных баллонах.
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За что задержали министра
Против него уже открыто уголовное дело. Коваленко обвиняют во взятке в размере более 4,6 миллиона рублей. Его задержали вместе с помощником Рустамом Туюнченковим. Они вместе создали организованную коррупционную группу.
Против министра Коваленко открыли уголовное дело / Фото министра здравоохранения Республики Алтай
В период с июля по декабрь 2020 года они получали взятки от коммерческих структур сибирского округа. Взамен они обещали обеспечить "клиентам" победу на аукционах, где разыгрывали государственные контакты по поставке медицинского оборудования в учреждения района.
Взятки в России: последние новости
- Бывшего президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга признали виновным в сокрытии допинг-проб биатлонистов из России.
- Также ему грозит 10 лет заключения из-за обвинений в том, что он брал взятки от России.
- Начальника отдела полиции осудили на 3 года за то, что он получал взятки обедами. Общая их сумма – 53 тысячи рублей.
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