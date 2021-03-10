У Сергея Коваленко, министра здравоохранения республики Алтай в России, нашли тайник с деньгами, который был в туалете. Там он прятал 6 миллионов российских рублей, а это более 80 тысяч долларов. Тайник правоохранителям он якобы показал добровольно.

Сергея Коваленко задержали за аферу с медицинским оборудованием. Об этом сообщают российские СМИ. Речь идет о медицинских материалах и оборудовании, которое необходимо, в частности, для борьбы с коронавирусом. По некоторым данным, речь идет о кислородных баллонах.

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За что задержали министра

Против него уже открыто уголовное дело. Коваленко обвиняют во взятке в размере более 4,6 миллиона рублей. Его задержали вместе с помощником Рустамом Туюнченковим. Они вместе создали организованную коррупционную группу.



Против министра Коваленко открыли уголовное дело / Фото министра здравоохранения Республики Алтай

В период с июля по декабрь 2020 года они получали взятки от коммерческих структур сибирского округа. Взамен они обещали обеспечить "клиентам" победу на аукционах, где разыгрывали государственные контакты по поставке медицинского оборудования в учреждения района.

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