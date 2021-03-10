У Сергія Коваленка, міністра охорони здоров'я республіки Алтай у Росії, знайшли схованку грошей, що була в туалеті. Там він переховував 6 мільйонів російських рублів, а це понад 80 тисяч доларів. Схованку правоохоронцям він начебто показав добровільно.

Сергія Коваленка затримали за аферу з медичним обладнання. Про це повідомляють російські ЗМІ. Мовиться про медичні матеріали й обладнання, яке необхідне, зокрема, для боротьби з коронавірусом. За деякими даними, мовиться про кисневі балони.

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За що затримали міністра

Проти нього вже відкрити кримінальну справу. Колавенка звинувачують у хабарі у розмірі понад 4,6 мільйона рублів. Його затримали разом із помічником Рустамом Туюнченковим. Вони разом створили організовану корупційну групу.



Проти міністра Коваленка відкрили кримінальну справу / Фото міністертсва охорони здоров'я республіки Алтай

В період з липня до грудня 2020 року вони отримували хабарі від комерційних структур сибірського округу. Натомість вони обіцяли забезпечити "клієнтам" перемогу на аукціонах, де розігрували державні контакти щодо поставки медичного обладнання у заклади району.

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