Российский захватчик в разговоре с супругой признался, что "план не сработал и ничего не помогает". Это демонстрирует, в каком они состоянии и как к оккупантам относится командование.

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Дали какую-то консерву, которую жрать невозможно. Открыли тушенку, а там одни задницы куриные. В зампотыла исчез КАМАЗ с сухпайками. Теперь нам жрать нечего,

– жалуется враг.

Не хвалит он и свое командование.

"Слушайте больше нашего президента-дебила... Я с первого дня говорил, что это не приведет к хорошему... Месиво еще впереди основное... Хваленые калибры-хринибры ничего не помогают", – сказал он жене.

Она же сделала вывод, что "план не сработал". В итоге разговора стали надеяться "дотянуть до пенсии" и уйти из армии.