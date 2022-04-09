Російський загарбник у розмові з дружиною зізнався, що "план не спрацював і нічого не помагає". Це демонструє, в якому вони стані і як до окупантів ставиться командування.

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Дали якусь консерву, яку жерти неможливо. Відкрили тушкованку, а там одні дупи курячі. У зампотила зник КАМАЗ з сухпайками. Тепер нам жерти нема чого,

– жаліється ворог.

Не хвалить він і своє командування.

"Слухайте більше нашого президента-дебіла... Я з першого дня казав, що це не приведе до хорошого… Місиво ще попереду основне… Хвалені калібри-хрінібри нічого не допомагають", – сказав він дружині.

Вона ж зробила висновок, що "план не спрацював". У підсумку розмови стали сподіватися

"дотягнути до пенсії" і піти з армії.

Ви маєте знати, скільки окупантів ми вже знищили: дивіться відео