Потерь нет (с)
Напомню, что "Саратов" уничтожили в порту Бердянска ровно три месяца назад, но это хоронят только сейчас.
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Для понимания того, как россияне считают потери. О "Сарате" Конашенков ничего не сказал. Вообще ничего.
Через месяц от ран таки скончался капитан соседнего БДК "Цезарь Кунников", которому таки прилетели обломки от взрыва.
Не скрыть
Еще к "саратовским" потерям россиян можно отнести несколько убитых морпехов, активно умиравших в те дни.
Но в целом севастополец Абдоков – это первая установленная потеря россиян именно из "Саратова". Понятное дело, что было их там гораздо больше.
Россию необходимо демилитаризовать – смотрите видео: