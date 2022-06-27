Потерь нет (с)

Напомню, что "Саратов" уничтожили в порту Бердянска ровно три месяца назад, но это хоронят только сейчас.

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Для понимания того, как россияне считают потери. О "Сарате" Конашенков ничего не сказал. Вообще ничего.

Экипаж команды БДК – 55 офицеров и матросов. Взрыв был такой, что кораблю сразу оторвало аппарель, и он ушел под воду.

Через месяц от ран таки скончался капитан соседнего БДК "Цезарь Кунников", которому таки прилетели обломки от взрыва.

Не скрыть

Еще к "саратовским" потерям россиян можно отнести несколько убитых морпехов, активно умиравших в те дни.

Но в целом севастополец Абдоков – это первая установленная потеря россиян именно из "Саратова". Понятное дело, что было их там гораздо больше.

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