Втрат нема (с)

Нагадаю, що "Саратов" знищили в порту Бердянська рівно три місяці тому, але оце ховають тільки зараз.

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Для розуміння того, як росіяни рахують втрати. Про "Саратов" Конашенков нічого не сказав. Взагалі нічого.

Екіпаж команди БДК – 55 офіцерів і матросів. Вибух був такий, що кораблю одразу відірвало аппарель і він пішов під воду.

За місяць від ран таки сконав капітан сусіднього БДК "Цезар Кунніков", якому таки прилетіли уламки від вибуху.

Не сховати

Ще до "саратовських" втрат росіян можна віднести декілька вбитих морпіхів, які активно помирали у ті дні.

Але загалом севастополець Абдоков – це перша встановлена втрата росіян саме з "Саратова". Ясна річ, що було їх там набагато більше.

Росію необхідно демілітаризувати – дивіться відео: