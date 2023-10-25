Во временно оккупированном Севастополе ракета упала в полукилометре от склада вооружения Черноморского флота России. Это произошло во время атаки 24 октября, пишет 24 Канал.

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Это уже вторая атака за неделю

В оккупированном Севастополе одна из ракет упала в лес, вблизи которого расположена воинская часть врага.

Речь идет о районе поселка Сахарная Головка. Там же расположены склады вооружения Черноморского флота России.

В результате падения ракеты лес загорелся, однако территория складов не пострадала.

В районе поселка Сахарная Головка 18 октября во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. Впоследствии появилось предположение, что могло быть под ударом.

"Крымский ветер" пишет, что, вероятно, координаты центра взрыва – 44.626441, 33.583587. В этом месте расположена база ракетного и минно-торпедного вооружения 758 центра Черноморского флота оккупантов.

В то же время паблики захватчиков уверяют, что в районе этого населенного пункта российский флот якобы "отразил атаку воздушных целей". Также телеграм-каналы врага призвали сохранять спокойствие и "доверять только официальной информации". Кстати, впоследствии они опубликовали сообщение, в котором говорится об "сбивании вражеской ракеты".

Также СМИ утверждают, что в этот район уже прилетала ракета 23 сентября. Тогда в результате погиб один человек и еще 2 – получили ранения.

Кстати, россияне тогда утверждали, что вроде бы успешно сработала противовоздушная оборона, однако партизаны из движения "Атеш" это отрицали.

Взрывы в Севастополе 24 октября: что известно