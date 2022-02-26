В Сумах после обстрелов вспыхнули пожары: есть пострадавшие

Обстрелы были слышны в нескольких районах города Сумы. В районе Веретиновки снаряд попал в жилой дом.

Об угрозе обстрелов в регионе сообщили примерно в 16:30. После этого раздались взрывы.

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Люди находились в укрытиях. Из домов повыбивало стеклао.

Главный врач областной больницы Владимир Гороха рассказал, что к ним привезли мужчину из теробороны с пулевым ранением в голову. Ему примерно 50 лет. Медики оперируют мужчину, состояние сверхтяжелое.​