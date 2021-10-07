Ще 6 жовтня він був дійсно одним із найвпливовіших людей Верховної Ради. А 7 жовтня став лише одним із 400 рядових депутатів.

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Ба більше, Разумков тепер позафракційний, тобто навіть не у "Слузі народу". Він у Верховній Раді тепер фактично самотній, нікому не потрібний, адже нікому не цікавий.

Вчорашні "зелені" друзі і союзники тепер від нього відвернулися (адже вважають його зрадником). Нових друзів він собі так і не нажив, адже 2 роки в парламенті тримався відсторонено, бо обґрунтовано вважав себе вищим за інших депутатів.

Він не цікавий навіть тим, хто його хвалив і тим, хто тепер голосував проти його відставки. Не цікавий Разумков ні "Європейській Солідарності", ні ОПЗЖ. Бо цікавив їх тільки на посаді керівника парламенту.

Точки дотику відсутні

Але коли тепер таких повноважень він не має, то відсутні жодні точки дотику із Петром Порошенком, Володимиром Бойоком та іншими лідерами парламентських фракцій.

Мовиться про усіх тих, кого Разумков упродовж останніх двох років статечно збирав у себе в кабінеті і вислуховував від них прохання та пропозиції щодо роботи парламенту.

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Тепер, коли він втратив посаду спікера, то ті всі лідери парламентських фракцій, які ще вчора заглядали йому в рота, вже сьогодні вони в "табелі про ранги" опинилися незрівнянно вищими за нього.

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То ж я не здивуюся, якщо тепер в сесійній залі вони вдаватимуть, що не помічають його. Бо не "панська це справа" – вітатися з усіма рядовими, позафракційними депутатами.

Тимошенко некрасиво вчинила з Разумковим

Я впевнений, що сам Разумков точно не вітатиметься із Юлію Тимошенко. Адже щодо нього вона вчинила відверто некрасиво.

Ще вчора "Батьківщина" Разумкова люто захищала й назагал наполягала, що відправляти його у відставку у жодному разі не можна.

Водночас вже сьогодні усі 20 "багнетів" Тимошенко проголосували з точністю до навпаки. "Батьківщина" вчинила так, як це було потрібно Банковій і "Слугам народу" – 20 депутатів забили "останній цвях в труну" спікера Разумкова.



Тимошенко некрасиво вчинила з Разумковим / Фото пресслужби Верховної Ради

Найсмішніше з таким "запопадливим" голосування "Батьківщини" є те, що воно виявилося буквально нікому не потрібним.

Зауважимо! Без голосів "Батьківщини" "слуги народу" впоралися б – аж 284 народні обранці проголосували за відставку Разумкова, за 226 необхідних.

Відповідно Банковій та Зеленському немає за що Тимошенко дякувати. Її мрія про "золоту акцію", про вирішальність голосів її фракції зазнали чергове фіаско.

Утім цілком ймовірно, що колись таки наступить той момент, коли Банковій доведеться домовлятися з Тимошенко. Тоді вона відіграється.

Хто замінить Разумкова

Усе йде до того, що Разумкова замінить Руслан Стефанчук. Це той, хто був його заступником, тобто має досвід робот керівника парламенту.

Це той, щодо якого немає жодних сумнівів у його лояльності Зеленському. Саме Стефанчука "слуги народу" від себе на цю посаду офіційно вже і висунули.

Набралося і інших кандидатів. Від "ЄС" висунули Яну Зінкевич. Тут все без несподіванок – кандидат гідний, але, направду, без перспектив.

Тоді як з іншими трьома кандидатами є комічні історії. Одне одного висунули на цю посаду Олексій Гончаренко та Гео Лерос – так обмінялися "люб'язностями".



Разумкова може замінити Стефанчук / Фото пресслужби форуму "Україна 30"

Опозиційна, так би мовити, частина "Голосу" висунула на посаду Ярослава Железняка, з яким вони "в контрах". Пояснили це, що так хочуть його врятувати від рабської залежності очолювати фракцію.

Мені шкода, що таке сталося з "Голосом". Але мене тішить, що вони так з гумором одне одного тролять, хоча і цей гумор насправді чорний.

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Дмитро Разумков пішов і з ним пішла ціла епоха dream team, тобто "команди мрії", яка разом із Зеленським прийшла у владу змінювати країну на краще. Немає вже ані прем'єра Олексія Гончарука, ані секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Немає ані генпрокурора Руслана Рябошапки, ані очільника Офісу Президент Андрія Богдана. Немає митника Олега Нефьодова і міністра Кабміну Олександра Дубілета. Немає тепер вже і спікера Разумкова. Тобто з тієї dream team 2019 року залишився на посаді лише один Зеленський.