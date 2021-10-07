Также Стефанчук является одним из идеологов "Слуги народа". Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Игорь Петренко.
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По его словам, первый вице-спикер был представителем президента в парламенте. Это хоть что-то, но значит.
Я думаю, что эксцесс с Разумковым с ним (Стефанчуком – 24 канал) не повторится,
– подчеркнул Петренко.
Он объяснил, что Стефанчук будет таким спикером, который будет отвечать ожиданиям большинства. А также – президента Зеленского.
Стефанчук как вероятный новый спикер: главное
- На внеочередном заседании Верховной Рады нардепы проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова.
- После этого на должность спикера делегировали Руслана Стефанчука.
- Отметим, что первым заместителем "слуги" предложили назначить Александра Корниенко.
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