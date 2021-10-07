Соответствующий указ Зеленский подписал 6 октября. Кстати, нового представителя пока нет.

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Заметим, Зеленский назначил Стефанчука на эту должность 19 августа 2019 года.

Кадровые перестановки в Раде: что нужно знать

Спикера Рады Дмитрия Разумкова собираются отправить в отставку. Об этом начали говорить еще в сентябре. Среди причин такого решения называют разногласия Разумкова с политикой "Слуги народа". Например, спикер отправил законопроект об олигархах на оценку Венецианской комиссии.

Новым главой парламента, вероятно, назначат именно Руслана Стефанчука. Об этом ранее заявлял глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.