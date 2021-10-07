Відповідний указ Зеленський підписав 6 жовтня. До речі, нового представника поки немає.

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Зауважимо, Зеленський призначив Стефанчука на цю посаду 19 серпня 2019 року.

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Спікера Ради Дмитра Разумкова збираються відправити у відставку. Про це почали говорити ще у вересні. Серед причин такого рішення називають розбіжності Разумкова з політикою "Слуги народу". Наприклад, спікер відправив законопроєкт про олігархів на оцінку Венеційської комісії.

30 вересня від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії голові Верховної Ради надійшли звернення про видачу підписних листів за його відставку.

4 жовтня депутати зібрали необхідну кількість підписів за відставку Разумкова і того ж дня запустили процедуру.

5 жовтня 240 народних депутатів підтримали відсторонення Дмитра Разумкова від пленарних засідань на 2 дні.

Відставку спікера нардепи розглядатимуть на засіданні 7 жовтня.

Новим главою парламенту, ймовірно, призначать саме Руслана Стефанчука. Про це раніше заявляв глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.