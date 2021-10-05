Жодного разу голосів для відсторонення Стефанчука не вистачило. Це трапилось 5 жовтня після відсторонення від ведення засідань глави Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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Стефанчука двічі намагались відсторонити від ведення засідань

Заяву про відсторонення першого заступника глави Верховної Ради Руслана Стефанчука від ведення пленарних засідань подали дві фракції – "Європейська солідарність" та "Голос".

Через конфлікт інтересів Стефанчук передав розгляд питання віцеспікерці Олені Кондратюк.

Депутати не підтримали відсторонення, адже "за" було тільки 66 голосів.

До речі, це була друга спроба за день щодо відсторонення Стефанчука. Попередній раз також за відсторонення проголосувало менш ніж 70 нардепів.

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