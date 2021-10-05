Жодного разу голосів для відсторонення Стефанчука не вистачило. Це трапилось 5 жовтня після відсторонення від ведення засідань глави Верховної Ради Дмитра Разумкова.
До теми Дмитра Разумкова відсторонили від посади спікера Верховної Ради
Стефанчука двічі намагались відсторонити від ведення засідань
Заяву про відсторонення першого заступника глави Верховної Ради Руслана Стефанчука від ведення пленарних засідань подали дві фракції – "Європейська солідарність" та "Голос".
Через конфлікт інтересів Стефанчук передав розгляд питання віцеспікерці Олені Кондратюк.
Депутати не підтримали відсторонення, адже "за" було тільки 66 голосів.
До речі, це була друга спроба за день щодо відсторонення Стефанчука. Попередній раз також за відсторонення проголосувало менш ніж 70 нардепів.
Коротко про ймовірну заміну спікера Верховної Ради
- 5 жовтня на засіданні Ради нардепи проголосували за відсторонення глави Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.
- Перед тим, 3 жовтня, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в разі відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова, новим главою Ради, ймовірно, призначать Руслана Стефанчука.
- З власних джерел у "Слузі народу", журналісти дізналися, що попередньо Корнієнко уже погодився на кадрові зміни. Володимир Зеленський таку ідею також підтримав.
- Ба більше, 5 жовтня нардепи проголосували за розгляд питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера вже у четвер, 7 жовтня.