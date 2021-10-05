Разумкова 5 жовтня відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. Політик у відповідь заявив, що не тримається за посаду, адже це – лише інструмент.

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Разумков також наголосив, що не збирається затягувати процес.

Одразу надійшли листи – ми їх видали. Вчора отримали заяву від Давида Георгійовича (Арахамії – 24 канал) про запуск процедури,
– заявив Разумков.

Заперечення від Разумкова

  • Ще 4 жовтня Разумков заявляв, що цього тижня його не можуть відправити у відставку. Політик пояснював це особливостями регламенту.
  • За словами Разумкова, "фізично провести аудит Рахункової по кошторису й підготувати звіт голови до кінця тижня, і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, – неможливо".
  • Політик також наголошував, що голосування відбудеться відповідно до регламенту.
  • Ймовірною кандидатурою на посаду спікера називають Руслана Стефанчука.