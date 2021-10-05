Разумкова 5 жовтня відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. Політик у відповідь заявив, що не тримається за посаду, адже це – лише інструмент.
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Разумков також наголосив, що не збирається затягувати процес.
Одразу надійшли листи – ми їх видали. Вчора отримали заяву від Давида Георгійовича (Арахамії – 24 канал) про запуск процедури,
– заявив Разумков.
Заперечення від Разумкова
- Ще 4 жовтня Разумков заявляв, що цього тижня його не можуть відправити у відставку. Політик пояснював це особливостями регламенту.
- За словами Разумкова, "фізично провести аудит Рахункової по кошторису й підготувати звіт голови до кінця тижня, і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, – неможливо".
- Політик також наголошував, що голосування відбудеться відповідно до регламенту.
- Ймовірною кандидатурою на посаду спікера називають Руслана Стефанчука.