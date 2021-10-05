Разумкова 5 октября отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. Политик в ответ заявил, что не держится за должность, ведь это – лишь инструмент.
Заметьте Разумков с иронией прокомментировал отказ "Слуг народа" от встречи с ним
Разумков также подчеркнул, что не собирается затягивать процесс.
Сразу поступили письма – мы их выдали. Вчера получили заявление от Давида Георгиевича (Арахамии – 24 канал) о запуске процедуры,
– заявил Разумков.
Возражение от Разумкова
- Еще 4 октября Разумков заявлял, что на этой неделе его не могут отправить в отставку. Политик объяснял это особенностями регламента.
- По словам Разумкова, "физически провести аудит Счетной по смете и подготовить отчет главы до конца недели, и раздать его не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады, – невозможно".
- Политик также отмечал, что голосование состоится в соответствии с регламентом.
- Вероятной кандидатурой на должность спикера называют Руслана Стефанчука.